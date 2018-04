Meeuws blijft op sp.a-lijst na heisa

Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws blijft toch op de kieslijst staan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is zonet beslist door de leden van de Antwerpse sp.a. Onlangs kwam aan het licht dat er een gerechtelijk onderzoek naar Meeuws loopt, voor mogelijke fraude bij De Lijn.

Zo goed als alle leden van de Antwerpse sp.a stemden voor Meeuws op de lijst. Slechts enkelen stemden tegen. Dat betekent dat Meeuws zijn tweede plaats op de kieslijst behoudt. Onafhankelijke kandidaat Jinnih Beels blijft lijsttrekker.

Eind maart raakte bekend dat het parket van Antwerpen een gerechtelijk onderzoek is gestart naar mogelijk geknoei met facturen in de periode dat Meeuws directeur bij De Lijn was. De huiszoeking van maandag, bij Meeuws thuis in de wijk Seefhoek, kaderde in dat onderzoek.

Bekijk ook: