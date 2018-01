Meerderheid houdt Francken in zadel

De meerderheidspartijen sluiten de rangen over de Soedankwestie. In de Kamer keurden ze een motie goed die vraagt om tot de orde van de dag over te gaan. Daarmee is meteen de motie van wantrouwen, die een aantal oppositiepartijen hadden ingediend tegen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), afgewezen. Francken blijft dus staatssecretaris.

“Er is gestemd en zoals verwacht blijft Theo Francken staatssecretaris”, legt VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester uit. “De meerderheid houdt hem in het zadel. Het was de oppositie die zijn ontslag vroeg maar die hadden niet voldoende stemmen. Theo Francken heeft aangegeven dat hij de komende uren en dagen zeker met de premier wil spreken.

"Beleid stemt niet overeen met tweets" Francken krijgt wel heel wat kritiek op zijn manier van communiceren. Kamerlid Hendrik Vuye (V&W) stelde dat "het beleid dat de staatssecretaris voert niet het beleid is dat hij tweet". Die analyse maken ook de coalitiepartners van Francken. Meerderheidspartijen Open Vld en CD&V benadrukten dat de soms harde communicatie van Francken niet overeenstemt met het beleid. "Cijfers liegen niet. We sturen niet gretig terug", zei CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten. Hij zag in de oproep van de premier voor meer nuance alvast een "vingerwijzing", "die de bevoegde staatssecretaris zeker begrepen zal hebben".

Vlaams Belang-kiezers verleiden Ook Open Vld-fractieleider Patrick Dewael zei dat het beleid van Francken heel wat genuanceerder is dan zijn tweets vaak laten uitschijnen. "In de ogen van links doet hij het 'beter' dan sommige centrumlinkse regeringen in het verleden deden, zei Dewael. Hij herhaalde zijn kritiek op de communicatie van Francken en de soms "lichtjes euforische tweets".

Volgens de Open Vld-fractieleider dient Franckens harde communicatie om Vlaams Belang-kiezers te verleiden. "Maar hoe ver kan je gaan in het verleiden van extreem-rechtse kiezers zonder van het pad van de democratie af te gaan?", vroeg Dewael zich af. "Dat is toch wel een forse publieke terechtwijzing", zegt VTM NIEUWS-journalist Jan Demeulemeester.

(Lees verder onder de video)

CD&V-fractieleider Verherstraeten sloot zich daar bij aan. "De communicatie moet in overeenstemming zijn met het beleid. Ze dient niet voor louter electorale doeleinden en niet om te polariseren".

Terugsturen van Soedanezen

Francken lag onder vuur vanwege het terugsturen van Soedanezen zonder papieren, na een identificatiemissie door ambtenaren van het Soedanese regime van de van oorlogsmisdaden en genocide verdachte Omar al-Bashir. Volgens getuigenissen zouden teruggestuurden gefolterd zijn, een door de Belgische regering bevolen onderzoek moet daarover duidelijkheid brengen.

Informatie achtergehouden

De staatssecretaris kreeg ook kritiek omdat hij net voor Kerstmis informatie had achtergehouden voor de premier toen die in de Kamer tekst en uitleg moest geven. PS, DéFI en cdH vroegen in een motie het ontslag van Francken. Ecolo-Groen vonden in een motie dat premier Charles Michel politieke gevolgen moest geven aan die "bewuste leugens". De meerderheidspartijen steunden een gewone motie die vraagt om over te gaan tot de orde van de dag.

De tekst van die motie werd nog bijgestuurd en vermeldt ook de tussenkomst van de premier in de Kamer. Premier Michel riep daar op tot nuance in het debat over het asiel- en migratiebeleid.

Bekijk ook: