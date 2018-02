Mayeur moet geld Samusocial terugbetalen

De voormalige Brusselse burgemeester Yvan Mayeur (PS) moet de onterecht ontvangen prestatiegelden van de Brusselse daklozenopvang Samusocial terugbetalen. Dat is een van de aanbevelingen van de Brusselse onderzoekscommissie naar het schandaal.

Alles draait rond de zitpenningen van de raad van bestuur van Samusocial. De vzw, die instaat voor de opvang van daklozen in Brussel, heeft zijn bestuursleden per vergadering een zitpenning van 140 euro betaald. Dat lijkt niet zo veel, maar het bedrag liep wel op door het aantal vergaderingen.

Zo werd beweerd dat er per maand gemakkelijk tien vergaderingen gehouden werden, goed voor maandelijks 1.400 euro, maar het is niet bewezen dat die vergaderingen effectief plaatsvonden. Bij het schandaal, dat aan het licht kwam in juni vorig jaar, kwamen voormalig voorzitter en PS-politica Pascale Peraïta en andere bestuursleden in nauwe schoentjes. Maar ook Brussels burgemeester Mayeur kon niet aanblijven.

Aanbevelingen

De commissie die zich buigt over de kwestie vindt het schandalig dat het systeem onder Peraïta niet in vraag werd gesteld en heeft daarom aanbevelingen gegeven. Een van die aanbevelingen is dat het geld van die zitpenningen moet terugbetaald worden aan de vzw. Peraïta en Mayeur zullen het grootste deel moeten terugstorten. In totaal gaat het om een bedrag van 346.000 euro.

Of Mayeur ook van plan is dat bedrag terug te storten, valt nog af te wachten. Vorig jaar liet de voormalige burgemeester nog weten dat hij dat niet van plan is. Dat pikken de leden van de onderzoekscommissie niet. "Het is niet omdat Mayeur zegt dat hij die onterecht verdiende gelden niet zal terugbetalen, dat hij ze niet zal terugbetalen", zegt Benoît Cerexhe van de cdH.

Transparantie

Een andere conclusie van de commissie: er was een totaal gebrek aan transparantie en controle. De commissie vindt het schandalig hoe Peraïta jarenlang "haar systeem" kon uitvoeren zonder dat iemand het een halt toeriep.

