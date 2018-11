Mathias De Clercq wordt de burgemeester van Gent

Mathias De Clercq (Open Vld) wordt de komende zes jaar de burgemeester van Gent. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Na wekenlange gesprekken is nu duidelijk wie de opvolger van Daniël Termont (sp.a) wordt en dat de partijen Open Vld, het kartel sp.a/Groen en CD&V een coalitieakkoord bereikt hebben.

Filip Watteeuw (Groen) en Mathias De Clercq (Open Vld) voerden sinds begin vorige week gesprekken onder vier ogen. Watteeuw voerde het woord namens het kartel sp.a-Groen, De Clercq nam het op voor Open Vld en CD&V.

Mathias De Clercq haalde tijdens de verkiezingen van 14 oktober de meeste voorkeursstemmen in de hoofdstad van Oost-Vlaanderen. Hij heeft dan ook al vanaf die dag de burgemeestersjerp opgeëist.

Om 18.00 uur volgt er meer info, zeggen Filip Watteeuw en Mathias De Clercq zelf op Twitter.

Proficiat Mathias!



4 blauwe burgemeesters in de centrumsteden, dat was de ambitie. Met de altijd positieve, ambitieuze @mathiasdeclercq aan het roer in #Gent komt de teller nu officieel op 4.#gewoondoen pic.twitter.com/cg3bU7FZTY