Mark Demesmaeker naar het ziekenhuis

Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) is vorige vrijdag in allerijl opgenomen in het ziekenhuis. “Hij heeft momenteel gezondheidsproblemen en gaat door een zware periode”, meldt zijn familie.

Afgelopen vrijdag raakte bekend dat het parket van Halle-Vilvoorde een onderzoek heeft geopend naar Demesmaeker, omdat hij een fiscale schuld van 540.000 euro zou hebben opgebouwd. Het parket stelde zelf een onderzoek in, maar heeft nog niet beslist of het de man zal vervolgen of niet.

Of zijn gezondheidsproblemen te maken hebben met de berichten over een gerechtelijk onderzoek, wil de familie Demesmaeker niet kwijt. “Hij is opgenomen voor verzorging en wil in alle rust en sereniteit herstellen. Wat betreft het onderzoek dat momenteel loopt, herhaalt m’n vader dat hij in alle openheid en transparantie meewerkt en hoopt dat alles zo snel mogelijk wordt uitgeklaard”, aldus zijn zoon Thomas.

Volgens Het Nieuwsblad werd hij bewusteloos aangetroffen in een hotelkamer.

Lees ook: Parket onderzoekt schulden Mark Demesmaeker