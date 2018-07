Marianne Thyssen (CD&V) stopt met politiek

Marianne Thyssen (CD&V) stopt na haar mandaat als Europees Commissaris met actieve politiek. Dat heeft haar woordvoerder bevestigd aan VTM NIEUWS. Thyssen blijft dus nog tot volgend jaar aan als Commissaris voor Werk, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit en zal daarna geen mandaat meer opnemen.

Thyssen is al sinds 1991 actief in de politiek, en was van 2008-2010 zelfs voorzitter van de CD&V. Op 'Radio 1' motiveert de politica haar beslissing en zegt ze dat er ook een leven is naast de politiek.

Ze zal nog wel op de lijst staan, maar zal hem zeker niet trekken. Ook zal ze geen nieuw mandaat meer opnemen.

Beke

CD&V-voorzitter Wouter Beke noemt het vertrek van Thyssen een groot verlies, maar heeft wel respect voor haar beslissing. "Het afscheid van de grote dame van de Europese politiek in ons land", zegt hij via zijn woordvoerder.

Thyssen is al 27 jaar Europees Parlementslid, en sinds 2014 is ze Europees Commissaris. Ze is de eerste Belgische vrouw die zo'n post kon bemachtigen in Europa.