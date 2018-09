Marghem schuift zwarte piet door naar Electrabel

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) stelt zich vragen bij de aansprakelijkheid van Electrabel nu er in november slechts één van de zeven Belgische kerncentrales zal draaien. De minister laat de situatie juridisch onderzoeken, zei ze zojuist tijdens een persconferentie. Over concrete maatregelen om een stroomtekort op te vangen, wordt de komende dagen nog verder rond de tafel gezeten.

Afgelopen weekend liet het Planbureau verstaan dat het niet uitgesloten is dat in november een aantal zones in ons land van het elektriciteitsnet gehaald worden omdat er een stroomtekort dreigt. De reden is dat in november maar één van de zeven kerncentrales in ons land stroom zal leveren.

"Grondige analyse"

In een eerste reactie zei minister Marghem dat het niet het Planbureau is, maar wel hoogspanningsnetbeheerder Elia die de situatie moet evalueren. De minister liet ook verstaan dat ze vandaag met Elia en met Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales, samenzit. De verschillende gegevens die ze over de bevoorradingszekerheid zou binnenkrijgen, zou ze "grondig analyseren".

