Mag Vlaams Belang mee besturen? 65 procent van de Vlamingen vindt van wel

65 procent van de Vlamingen vindt dat Vlaams Belang mee mag besturen in de nieuwe regering. Dat blijkt uit een exclusieve peiling van Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS. Bij de kiezers die voor N-VA hebben gestemd, vindt zelfs 85 procent van hen dat Vlaams Belang mee mag besturen. En nog opvallend: ook bij de Vlamingen die voor een andere partij hebben gestemd, is bijna de helft het ermee eens dat het cordon verbroken mag worden.

Vlaams Belang heeft gisteren de verkiezingen overduidelijk gewonnen. Meteen werd de vraag opgeworpen of het cordon sanitaire verbroken zou moeten worden. Uit een exclusieve peiling van Het Laatste Nieuws en VTM NIEUWS blijkt dat 65 procent van de Vlamingen het ermee eens is dat Vlaams Belang mee mag besturen in de nieuwe regering.

Bij de Vlamingen die gisteren hebben gestemd op N-VA vindt maar liefst 85 procent van hen dat Vlaams Belang mee mag besturen. Maar ook bij de Vlamingen die op een andere partij hebben gestemd is er animo te vinden om Vlaams Belang mee te laten besturen.

Van de kiezers die op CD&V of Open VLD hebben gestemd, vindt 57 procent dat Vlaams Belang mee mag besturen. Bij sp.a en Groen ligt dat cijfer iets lager, op 41 procent.

De cijfers betekenen echter niet dat de kiezer vindt dat de partij waarvoor hij of zij heeft gekozen mee moet besturen met Vlaams Belang.

Redenen om voor Vlaams Belang te stemmen

In de peiling werd er ook gevraagd aan de Vlaams Belang-stemmer waarom hij of zij voor die partij heeft gekozen. Vier hoofdredenen sprongen eruit.

44 procent van de stemmers heeft voor Vlaams Belang gekozen vanwege het thema asiel en migratie. 26 procent kleurde een bolletje bij Vlaams Belang uit onvrede voor de klassieke partijen en het regeringsbeleid. 8 procent gaf de Vlaamse onafhankelijkheid aan als hoofdreden en 6 procent vond sociale zekerheid en pensioenen de belangrijkste reden om voor Vlaams Belang te kiezen.