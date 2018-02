In maart beslissing over beurs Belfius

De federale regering beslist over een maand over de beursgang van Belfius. Dat heeft premier Charles Michel gezegd na afloop van de ministerraad. Tegelijkertijd wordt er verder gewerkt aan een vergoeding voor de gedupeerde Arco-spaarders.

De ministers spraken vandaag een 'timeline' voor de beursintroductie af, zei de premier. Over vier weken wil de regering een keuze kunnen maken. Intussen gaat het juridische werkt rond de gedeeltelijke vergoeding van Arco-spaarders gvoort, zei Michel. "Het blijft onze ambitie om een oplossing te hebben".

De premier wil niet gezegd hebben dat de twee dossiers gekoppeld zijn. "Ik ben genuanceerd. Het zou beter zijn om een oplossing te hebben en we zullen de komende weken gebruiken om die oplossing te zoeken", zei de premier. "Maar ik ben zeer voorzichtig, want er is nog een dialoog met de Europese Commissie en andere actoren die een rol kunnen spelen". Met die andere spelers doelt Michel naar eigen zeggen niet enkel op de christelijke arbeidersbeweging Beweging.net.

