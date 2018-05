"Maak samen-werking normaal"

Peter Wouters, voorzitter van beweging.net, heeft opgeroepen om "van samen-werking een nieuw 'normaal' te maken". Hij wil een lokaal beleid waar overleg met het middenveld op een kwaliteitsvolle manier kan verlopen, zo zei hij tijdens zijn speech voor Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging.

"Rerum Novarum betekent letterlijk vertaald 'Nieuwe dingen', en dat is eigenlijk ook wat we vandaag doen op dit feest: nieuwe kwetsbaarheden van mensen benoemen en werken aan verandering. Alleen: we leven vandaag niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. En dat is veel fundamenteler", aldus Wouters.

Zo heeft volgens Wouters de economische crisis haar sporen nagelaten en voor onrust gezorgd bij de hele bevolking. "De besparingen die de voorbije periode doorgevoerd zijn en misschien nog op ons afkomen, kregen omwille van de crisis de wind in de zeilen. Iedereen vond besparen nodig en jammer, maar noodzakelijk. En dat maakte op zijn beurt plaats voor het populistisch discours.

Onrust

De deeleconomie heeft volgens Wouters door de druk op de modellen van onze sociale bescherming eveneens voor onrust gezorgd, net als de migratie- en klimaatvraagstukken. Een andere fundamentele verandering ligt bij de samenstelling van de gezinnen.

"De boodschap van vandaag is dan ook dat we die onrust en onzekerheid willen erkennen", zegt Wouters. "Maar we willen ook meer doen. De goede oplossing ligt in meer samenwerking.”

Volgens Wouters zijn er vandaag heel wat kwetsbare mensen: de UberEats-fietser die geen verzekering kan krijgen, de jongere die een lager loon krijgt en dus minder bescherming, de alleenstaande die het gezin moet draaiende houden, de oudere die geen plaats of geen betaalbare plaats in een rusthuis kan krijgen.

Collectieve bescherming

"De opdracht vandaag is dat het beleid en onze beweging samen bouwen aan nieuwe collectieve bescherming opdat mensen geen reden meer hebben om hun eigen verzekeringsmodel te zoeken. Want zeg nu zelf: doet het geen pijn als je een jongere hoort zeggen dat hij niet langer gelooft in een pensioen voor hem?" "We roepen onze organisaties en de burgers vandaag op om zich goed te organiseren", zegt Wouters.