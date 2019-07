Lydia Peeters neemt bijna alle bevoegdheden van Gatz in Vlaamse regering over

Lydia Peeters (Open Vld) neemt bijna alle bevoegdheden van Sven Gatz in de Vlaamse regering over. Gatz blijft in die regering enkel nog bevoegd voor Brussel. De beslissing komt er nadat Gatz gisteren inging tegen de beslissing van voorzitter Gwendolyn Rutten, om geen Brusselse regering zonder MR te vormen.

Gatz blijft enkel nog minister van Brusselse aangelegenheden. Zijn viceministerschap en Media, Cultuur en Jeugd worden hem ontnomen en gaan over naar Lydia Peeters.

De bom binnen Open Vld barstte gisteren. Tegen de vraag van Rutten in, vormde Open Vld in Brussel een regering zonder daarin de Waalse zusterpartij MR te betrekken. Een beslissing waar Gatz nu de gevolgen van draagt.