Lydia Peeters en Sven Gatz volgen Bart Tommelein op in Vlaamse regering

Open Vld heeft zonet bevestigd dat Lydia Peeters (49) de opvolger wordt van Bart Tommelein als minister van Financiën, Begroting en Energie. Zijn functie als viceminister-president wordt door Sven Gatz overgenomen. Vanaf 1 januari focust Tommelein zich op zijn taak als burgemeester van Oostende.

"Ik zetel al in de commissie en ben al tien jaar lid van de Vlaamse regering en ga met veel 'goesting' beginnen aan het mandaat", vertelde Lydia Peeters op de persconferentie. "Elke reis begint met een eerste stap, die eerst stap gaat voor mij richting Oostende om de overdracht van de dossiers zo goed mogelijk over te dragen", zei ze nog. Lydia Peeters is op dit moment al sinds 2001 burgemeester van het Limburgse Dilsen-Stockem. Haar schepen neemt daar haar taak over.

Minister Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel is momenteel op culturele handelsmissie naar Japan en China.