Lommelse schepen zet stap opzij na plofkraken

De Lommelse schepen Anick Berghmans (sp.a) zet een stap opzij na betrokkenheid bij plofkraken op geldautomaten in ons land. Dat zegt ze in open brief. Ze ontkent wel formeel dat ze iets met de zaak heeft te maken.

"Ik ben dan ook geschokt door wat er in de pers geschreven wordt en welke onwaarheden daarin verkondigd worden, voornamelijk met betrekking tot mijn persoon", zegt de 38-jarige politica.

De bal ging aan het rollen toen de politie bij Berghmans thuis besmeurde bankbiljetten en een voertuig met Nederlandse nummerplaat aantrof, dat vrijwel zeker is gebruikt bij minstens één van de zes plofkraken in Vlaanderen.

Berghmans werd opgepakt en officieel in verdenking gesteld als medeplichtige aan de golf van plofkraken. Intussen is ze wel opnieuw op vrije voeten.

Ex-vriend

Berghmans zou fysiek niet betrokken zijn geweest bij de overvallen. Haar aandeel bij de feiten wordt nog onderzocht. De politica is gisteren in verdenking gesteld van medeplichtigheid aan diefstal met braak en bendevorming.

Naast Berghmans, die volgens gerechtelijke bronnen haar roes lag uit te slapen toen de speurders binnenvielen, werd ook haar vriend Yannick B. opgepakt. Hij kwam in het verleden al verschillende keren in contact met het gerecht voor drugsfeiten. Ook de politica zelf kreeg eerder al politie over de vloer in verband met een drugsdossier.

Bekijk ook: