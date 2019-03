LIVE: Zet Kamercommissie eerste stap naar klimaatwet?

Vandaag staat in de Kamercommissie voor de wijziging van de Grondwet de bespreking geprogrammeerd van het artikel 7bis. Dat artikel, tot voor kort onbekend maar nu volop in de actualiteit, wordt door de klimaatactivisten naar voren geschoven als de basis voor een robuust klimaatbeleid. Vandaag wordt in de Kamercommissie een eerste stap gezet. Als er nu een meerderheid wordt gevonden, zal er donderdag in de Kamer over gestemd worden. Volg de stemming hier live.

Gezicht van de klimaatbeweging, Anuna De Wever, is alvast aanwezig. Samen met een tiental activisten wil ze niet missen wat de parlementairen vandaag doen.