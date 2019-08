De vorming van een Vlaamse regering is in een stroomversnelling geraakt. Informateur Bart De Wever heeft vanochtend zijn startnota vrijgegeven. CD&V en Open Vld hebben die gekregen, Vlaams Belang niet. We krijgen dus wellicht een nieuwe Zweedse coalitie op Vlaams niveau, met niet De Wever maar Jan Jambon als minister-president. Hij zou aangesteld zijn als formateur en moet dus een nieuwe Vlaamse regering vormen. Volg hier de persconferentie van N-VA.