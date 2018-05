LIVE: Minuut stilte in de Kamer

Om 14.15 uur begint het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer. Dat begint met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aanslag in Luik. Daarna beantwoordt de regering vragen van het parlement. Volg het hier live.

Verwacht wordt dat de oppositie daar een spervuur van vragen zal loslaten over de aanslag. Vooral minister van Justitie Koen Geens (CD&V) staat daarbij in het oog van de storm.

Dader Benjamin Herman was op penitentiair verlof op het moment van de feiten, terwijl het in het verleden al was foutgelopen tijdens zo'n verlof. Ook zou Herman al meermaals in radicaliseringsrapporten zijn opgedoken en zou er zelfs zaterdag nog een speciaal rapport over hem zijn gemaakt om te waarschuwen voor zijn radicaal gedrag.