Om 14.00 uur worden in de Kamercommissie Defensie de audits voorgesteld over de heisa rond de F-16's. Volg het hier live.

Het rapport, waarin staat dat de F-16 nog jaren meekunnen, raakte niet tot bij minister Vandeput. Een interne en een externe audit moeten duidelijk maken hoe dat kon. VTM NIEUWS heeft een document in handen gekregen dat mogelijk laat uitschijnen dat de klokkenluider in het hele verhaal onder druk is gezet om de schuld op zich te nemen.