LIVE: Hoorzitting van Kamer over F-16's

Vandaag (en morgen) vinden in de Kamercommissie Defensie de hoorzittingen plaats rond de vervanging van de F-16’s. Onder meer de legertop zal daar tekst en uitleg geven over het dossier. Volg het hier live.

De hoorzittingen waren al weken geprogrammeerd. De afspraak stond al geprogrammeerd nadat de studies van vliegtuigbouwer Lockheed Martin over de mogelijke verlenging van de levensduur van onze F-16's via oppositiepartij sp.a bekend waren geraakt. Gisteren besloot de Kamercommissie Defensie dat ze zullen gespreid worden over twee dagen: vandaag en morgen. Het zwaartepunt ligt op vandaag.

Wie is aanwezig?

Op de gastenlijst staan onder meer de auteurs van de interne en externe audit naar de manier waarop binnen Defensie met het rapport van Lockheed Martin werd omgegaan. Zij kwamen vorige vrijdag al toelichting geven bij die audits, weliswaar op basis van een samenvatting.

Ook worden de betrokken materiaalbeheerders en het team dat binnen Defensie het vervangingsdossier van de F-16's moet begeleiden, uitgenodigd. Dat geldt ook voor de zogenaamde ‘kolonel X’, die in het dossier de bal aan het rollen bracht. De overige genodigden zijn afgevaardigden van de Amerikaanse luchtmacht en van Lockheed Martin.