LIVE: Gemeenteraad in Antwerpen

Op dit moment vindt in Antwerpen de gemeenteraad plaats. Volg het hier LIVE.

Groen heeft daarnet op de valreep nog twee symbooldossiers op de agenda van de gemeenteraad gezet: de partij stelt voor om de binnenstad volledig autoluw te maken en om iets te doen aan de wachtlijsten voor sociale woningen. Dat gebeurt net na de oproep tot verzoening van Bart De Wever vorige week. Groen zou dat, volgens critici, doen om samen met N-VA te kunnen besturen. Bij N-VA vinden ze dat het er nogal dik op ligt, op het einde van de legislatuur twee zware dossiers op tafel leggen “dat heeft geen zin”, klinkt het.

Volle pacificatie

“We zijn in lopende zaken”, reageerde Bart De Wever dan weer. “Het is niet meer aan deze raad om de bakens voor zes jaar uit te zetten. Maar u moet me voor de rest geen uitspraken meer ontlokken. We zijn in volle pacificatie, het Is bijna Kerstmis hier."