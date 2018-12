Het is nog maar eens een cruciale dag voor premier Charles Michel. Straks moet hij in het parlement uitleggen wat hij nog van plan is met zijn minderheidsregering, en daarna zal blijken wie hem nog wil steunen. Als hij geen steun meer vindt, of niet genoeg, dan zal nog voor het einde van de week zijn regering vallen. Volg de zitting in de Kamer hier live vanaf 14.00 uur.