LIVE: Antwerpse boegbeelden in debat in VTM NIEUWS

Binnen vijf weken, op 14 oktober, trekken we allemaal naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarom worden de politieke gesprekken tijdens het nieuws van 13 uur de komende weken debatten. Volg hier ons eerste debat met vier Antwerpse boegbeelden live vanaf 13.00 uur.

Kopstukken met nationale uitstraling gaan met elkaar in de clinch over de lokale kiesstrijd. Vandaag beginnen we met het eerste grote tv-debat van de Antwerpse boegbeelden. Huidig Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) gaat live in debat met zijn uitdagers Kris Peeters (CD&V), Jinnih Beels (sp.a) en Wouter Van Besien (Groen) tijdens de nieuwsuitzending van 13 uur.

Ook de volgende weken ontvangt Dany Verstraeten op zondag kopstukken van verschillende steden en partijen voor een rechtstreekse confrontatie. Het is een van de vele specials die de nieuwsdienst van VTM in de aanloop naar de verkiezingen in petto heeft.

De strijd om het Schoon Verdiep zie je deze namiddag in het nieuws van 13 uur of op de website en Facebookpagina van VTM NIEUWS.

