Lijst met artikels om Grondwet te herzien is communautaire waanzin

De lijst van Grondwetsartikels die door de bevoegde Kamercommissie voor herziening vatbaar werd verklaard, komt neer op “communautaire waanzin”. Die forse uitspraak doet premier Charles Michel (MR) op Twitter. Hij zal zich vanuit de regering verzetten tegen de openstelling van “communautaire artikels”. N-VA reageert woedend en spreekt over “democratische waanzin”.

De Kamercommissie voor de herziening van de Grondwet heeft dinsdag ruim veertig artikels uit de Grondwet voor herziening vatbaar verklaard. Het gaat om een lijst met een reeks uiteenlopende artikels, die na een chaotische stemming tot stand kwam.

De goedkeuring van de lijst is een van de laatste beleidsdaden van de legislatuur. Eens gestemd en goedgekeurd door de regering, en nadien gepubliceerd in het Staatsblad, zijn Kamer en Senaat automatisch ontbonden. De Grondwetsartikels op de lijst zijn de enige die de daaropvolgende legislatuur kunnen worden aangepast.

Het was uitkijken naar het standpunt van de regering, omdat zij de lijst ook zelf moet goedkeuren. Ondanks dat die in lopende zaken zit, is ze juridisch niet gebonden door wat Kamer en Senaat beslissen. Michel lijkt nu dus niet van plan het parlement zomaar te volgen.

N-VA-fractieleider Peter De Roover zei eerder al dat als Michel de grondwetsherziening zou blokkeren, dat “in de buurt van een staatsgreep” zou komen. Nu noemt hij het feit dat een “ontslagnemende minderheidsregering de parlementaire meerderheid zou blokkeren” “democratische waanzin”.