'Leugen' Francken is probleem voor CD&V

Meerderheidspartij CD&V is misnoegd over het feit dat staatssecretaris Theo Francken gisteren info achterhield over een geplande repatriëringsvlucht naar Soedan. “U heeft de premier voorgelogen en misschien uw partijgenoten ook dingen laten zeggen die niet juist waren”, sneerde Nahima Lanjri hem toe.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zei gisteren dat er geen vluchten richting Soedan waren gepland in de maand januari nadat premier Charles Michel (MR) had aangekondigd dat alle vluchten geschorst werden. Nu blijkt dat er wel een vlucht gepland stond, en dat die door Francken werd geannuleerd. Volgens de oppositie loog hij daarmee de publieke opinie voor. Ook zijn eigen coalitiepartners zijn scherp voor Francken. "Gaat u nu opnieuw uw excuses aanbieden aan de premier?", vroeg Nahima Lanjri.

Premier voorgelogen

"U heeft hier zelf bevestigd dat u informatie heeft achtergehouden", zei Lanjri. "En dus de premier voorgelogen, en misschien ook uw partijgenoten dingen laten zeggen die niet juist waren. Met die informatie is de premier hier dingen komen uitleggen". "Gaat u nu de premier opnieuw excuses aanbieden?

MR, de partij van premier Michel, ziet minder een probleem en wil de uitkomst van het onderzoek afwachten. Open Vld verkoos na de uitleg van Francken om niet meer tussen te komen. N-VA, de partij van Francken, steunt de staatssecretaris.