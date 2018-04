Leerkrachten islam moeten straks erkend attest hebben

Wie islamlessen wil geven, zal binnenkort een erkend bekwaamheidsattest moeten halen. Dat heeft minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) beslist. Tot nu kon iedereen islamleerkracht worden. Een specifieke opleiding tot het halen van zo’n attest was er niet. Vanaf september zullen er opleidingen gegeven worden aan de Vlaamse Hogescholen om het erkend attest te krijgen.

Wie islamles wil geven, had daar tot nu geen erkende opleiding voor nodig. Maar dat gaat veranderen. “Er is een akkoord tussen de Moslimexecutieve en de Vlaamse hogescholen over welke opleidingen gevolgd moeten worden als je het juiste diploma wil hebben om islamles te kunnen geven aan leerlingen”, zegt Crevits aan VTM NIEUWS. “Vroeger waren die voorwaarden niet bepaald zodat iedereen dat eigenlijk kon doen, nu wordt er een kwaliteitscheck gedaan.”

Moslimgemeenschap positief

Ahmed Azzouz is inspecteur van islamleerkrachten voor de Moslimexecutieve op scholen. Hij vindt de maatregel een stap in de goede richting, want de lat moest hoger én het moest professioneler. "In de hogeschool gaan ze een veel bredere kijk hebben en gaan ze opgeleid worden op inhoudelijk vlak, maar ook op pedagogisch-didactisch vlak krijgen ze een opleiding van hoe ze moeten omgaan met diversiteit", zegt Azzouz aan VTM NIEUWS.

"Naar mijn mening is dat een stap voorwaarts en gaan we veel meer mensen hebben die professioneler aan de slag gaan in de scholen om het vak islam te onderwijzen", voegt hij daaraan toe.

Deradicalisering

Valt deze maatregel dan ook in het kader van deradicalisering? "Het is van belang, als je islamlessen volgt op school, dat die kwaliteitsvol gegeven worden", zegt Crevits. "Dat er leerkrachten zijn die daarvoor het juiste diploma hebben. Door het akkoord dat nu gesloten is maken we wel een grote sprong voorwaarts."

Niet verboden

Toch is het niet verboden om les te geven zonder het vereiste diploma. “Op zich is het niet verboden om lessen islam te geven zonder dat je het vereiste diploma hebt”, legt de minister uit. “Maar je moet ze de kans geven om dat diploma te halen, dat betekent dat het op heel veel plaatsen moet aangeboden worden.”

Leerkrachten die nu al lesgeven mogen dat blijven doen en krijgen de kans om zich bij te scholen.