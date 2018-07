Kritiek vanuit N-VA op uitspraken De Wever over Mawda: "Kwam te hard aan"

Vanuit de N-VA zelf is er ook kritiek gekomen op de uitspraken van voorzitter Bart De Wever over het overleden Koerdische meisje Mawda. “Ik had dit niet gedaan”, zegt Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA). Dat staat in het verslag van het partijbestuur van eind mei, dat gelekt werd aan VTM NIEUWS. "De partij mag niet gevoelloos overkomen”, zegt Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA).

Begin mei overleed het tweejarige Koerdische meisje Mawda, die samen met haar ouders op de vlucht was, door een politiekogel. Van alle uithoeken in ons land reageerden mensen geschokt. “Je moet – hoe tragisch de dood van een kind ook is en een kind is per definitie onschuldig – de verantwoordelijkheid van die ouders in beeld durven brengen”, zei De Wever toen aan VTM NIEUWS. “Spreken over die mensen als loutere slachtoffers, dat vind ik niet correct.”

Kritiek andere partijen

Die uitspraak kon toen al op heel wat kritiek rekenen van zowel de oppositie als de meerderheid. “Kunnen we, over de partijgrenzen heen, zeker bij menselijke drama’s ook gewoon mensen zijn?”, reageerde Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten toen. “Menselijk. Beleefd. Respectvol. En de verwijten en controverses achterwege laten?”

Binnen eigen rangen

Nu blijkt dat ook binnen de N-VA enkele topleden het niet eens zijn met de toon van de uitspraak van hun voorzitter. Op het partijbestuur enkele weken later werd het dossier-Mawda namelijk met de topleden van de partij besproken en ook daar volgde kritiek. “Ik ben akkoord met de inhoud van de communicatie, maar ik had dit niet gedaan”, zegt Bracke. “Dat kwam te hard aan.” Bracke voegt er zelfs aan toe dat “het best is mocht dit dossier zo snel mogelijk verdwijnen”.

Timing

“Het verhaal is correct en moest gebracht worden”, voegt Kamerfractieleider Peter De Roover (N-VA) daaraan toe. “Alleen is de vraag of dat het moment was en of dit door de partijvoorzitter moest gebeuren?” De Roover zegt nog dat “de timing beter kon” en dat ze moeten opletten dat de partij “niet gevoelloos overkomt”.

Hier kan je het volledige stuk over Mawda uit het verslag van het partijbestuur lezen:

