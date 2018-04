Kritiek op keuze CD&V voor ultraorthodoxe jood

De Antwerpse CD&V geeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober de negende plaats op de lijst aan Aron Berger, een ultraorthodoxe jood. Dat zegt Joods Actueel, en wordt door Berger bevestigd aan VTM NIEUWS. Op die keuze komt kritiek, ook binnen de CD&V zelf.

CD&V-lijsttrekker Kris Peeters wil het nieuws voorlopig niet officieel bevestigen, maar laat weten dat hij morgen meer tekst en uitleg over de lijstvorming zal geven tijdens een bezoek aan enkele joodse instellingen. Het zou de eerste keer zijn dat een chassidische jood op een lijst staat in Antwerpen.

Berger is 42 jaar en zegt aan Joods Actueel dat hij deel uitmaakt van een "echte sinjorenfamilie" die al vier generaties verankerd is in Antwerpen. In zijn gemeenschap is hij onder meer bekend voor zijn vrijwilligerswerk bij de sociale hulporganisatie De Centrale. Hij geeft ook al jaren inburgeringslessen.

Opmerkelijk is dat Berger zegt te zullen vasthouden aan zijn religieuze principes, zoals het ritueel slachten van dieren en het weigeren om een hand te geven aan andere vrouwen uit respect voor zijn eigen echtgenote. CD&V zou daar begrip voor tonen.

Kritiek in eigen rangen

Maar de keuze voor Berger blijft niet onbesproken. "De gelijkheid van vrouw en man gaat boven élk geloof. Zonder onderscheid. Daar hebben we voor gevochten, daar komen we samen voor op. Mannen en vrouwen werken hier samen, leven hier samen, sporten hier samen, nemen hier samen de bus én schudden elkaar de hand", schrijft Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten.

(Lees verder onder de tweet)

De gelijkheid van vrouw en man gaat boven élk geloof. Zonder onderscheid.



Daar hebben we voor gevochten, daar komen we samen voor op.



Mannen en vrouwen werken hier samen, leven hier samen, sporten hier samen, nemen hier samen de bus én schudden elkaar de hand. #gewoondoen https://t.co/BB8JkJXHVW — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) 17 april 2018

In eigen rangen Ook binnen de eigen rangen klinkt er kritiek. Zo tweet onder meer CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert: "Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van @cdenv omdat dit in strijd is met de basiswaarden van de partij. #genderequality".

(Lees verder onder de tweet)

Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van @cdenv omdat dit in strijd is met de basiswaarden van de partij. #genderequality — Hendrik Bogaert (@hendrikbogaert) 17 april 2018

En in ‘De Ochtend’ had ook Els Van Hoof kritiek. "Bij voorkeur zou er op de CD&V-lijst geen mannen mogen staan die vrouwen geen hand willen geven. Ik heb het daar persoonlijk moeilijk mee. Ik zal nagaan wat ervan aan is".

Hoewel Peeters het nieuws zelf nog niet wil bevestigen, tweette hij deze ochtend wel het volgende: "Elke kandidaat op de lijst respecteert gelijke positie van man en vrouw".

(Lees verder onder de tweet)

Elke kandidaat op de lijst respecteert gelijke positie van man en vrouw — Kris Peeters (@peeters_kris1) 17 april 2018

Niet blindstaren

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, vindt dat men zich niet mag blindstaren op dat ene element. "Dat is een onderdeel van de cultuur van de ultraorthodoxe joden. Ze leggen die regels ook niet op aan anderen. Het heeft niets te maken met discriminatie, maar met de regels van hun geloof", aldus Freilich in ‘De Ochtend’.

Foto: Joods Actueel