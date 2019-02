Kristof Calvo: "Verlaag belastingen op arbeid"

Fractieleider Kristof Calvo heeft concrete plannen om vervuilende bedrijven zoals ArcelorMittal aan te pakken. “Wat op korte termijn moet veranderen is dat bedrijven vandaag worden gesubsidieerd om te vervuilen, dat is een eerste stap”. Zei Calvo vanmiddag in VTM NIEUWS. “De tweede stap is een rechtvaardiger systeem in het belasten van de CO2-uitstoot”.

Hogere belastingen op uitstoot zou kunnen betekenen dat bedrijven net zoals ArcelorMittal uit ons land zullen wegtrekken. “We willen ArcelorMittal voor de jobs. Net omdat ik die jobs zo belangrijk vind, moeten we de belastingen op arbeid verlagen. De werknemer van ArcelorMittal moeten meer overhouden op het einde van de maand”, weerlegt Calvo.

“we willen niet meer belastingen maar andere belastingen. We willen komaf maken met het kapot belasten van arbeid en dan is er in dit land heel veel mogelijk”.