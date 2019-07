Kris Van Dijck neemt ontslag als voorzitter Vlaams Parlement

Kris Van Dijck neemt ontslag als voorzitter van het Vlaams Parlement. Dat bevestigt hij in een verklaring aan Belga. “De recente gebeurtenissen maken het voor mij onmogelijk om nog langer te functioneren als Vlaams parlementsvoorzitter”, zegt Van Dijck. Door het ontslag van Van Dijck wordt eerste ondervoorzitter Filip Dewinter (Vlaams Belang) de facto voorzitter van het Vlaams Parlement.

“Maar ik wil wel één ding duidelijk stellen wat het verhaal dat nu de ronde doet betreft: ik heb nooit iets gedaan dat tegen de wet ingaat. Wie mij een beetje kent, weet dat ook. De aantijgingen van vandaag zijn totaal incorrect”, luidt het nog.

Eerder vandaag beschulde magazine P-Magazine Van Dijck van uitkeringsfraude in samenwerking met een prostituee. Op zijn website verhaalt P-Magazine hoe Van Dijck de vrouw in kwestie via voormalig minister van Werk Kris Peeters (CD&V) aan een uitkering zou hebben geholpen.

Al hele week onder vuur

Van Dijck lag een hele week onder vuur nadat hij dronken tegen een aanhangwagen was gereden. De parlementsvoorzitter blies 1,42 promille. Gisteren bleek dat hij bovendien pas 2,5 uur na het ongeval had moeten blazen, waardoor zijn werkelijke alcoholgehalte allicht nog hoger was op het moment van het ongeval.

Wie zal Van Dyck nu opvolgen?