Kris Van Dijck gaat revalidatiecentrum bezoeken

Parlementsvoorzitter Kris Van Dijck (N-VA) gaat een revalidatiecentrum voor slachtoffers van verkeersongevallen bezoeken nadat hij afgelopen weekend zelf te veel op had en een ongeval veroorzaakte, dat bevestigt hij aan VTM NIEUWS.

Vincent Leus, de vader van Emelie Leus (Een meisje dat in 2009 omkwam bij een ongeval met een dronken bestuurder), had gereageerd op de feiten van afgelopen weekend. Van Dijck was toen betrapt op dronken rijden nadat hij een ongeval met blikschade had veroorzaakt.

Nadien zei hij dat hij zich diep schaamde en een som geld zou doneren aan een goed doel. "Maar dat is niet genoeg" zegt Vincent Leus, hij vindt dat Van Dijck beter een revalidatiecentrum gaat bezoeken om echt te zien wat slachtoffers van verkeersongevallen door alcoholmisbruik lmoeten doorstaan.