Kris Peeters trekt Europese lijst voor CD&V

Kris Peeters zal bij de verkiezingen van 26 mei volgend jaar de Europese lijst trekken voor zijn partij CD&V. Dat heeft de Algemene Vergadering van CD&V dinsdagavond beslist. Wie de Oost-Vlaamse Kamerlijst gaat trekken nu Pieter De Crem afhaakt, is nog niet uitgemaakt. Ook de Antwerpse lijsttrekkers zouden nog niet vastliggen.

In West-Vlaanderen zal Hendrik Bogaert de Kamerlijst trekken, viceminister-president Hilde Crevits trekt er de Vlaamse lijst. In Limburg wordt CD&V-voorzitter Wouter Beke kopman voor de Kamer, Lode Ceyssens wordt lijsttrekker voor het Vlaams Parlement. Vlaams minister en Limburgs CD&V-kopstuk Jo Vandeurzen kondigde afgelopen weekend aan dat hij na deze legislatuur stopt met de politiek.

In Oost-Vlaanderen is nog geen lijsttrekker voor de Kamer aangeduid, nu Pieter De Crem de nationale politiek vaarwel zegt. Voor het Vlaams Parlement zal Vlaams minister Joke Schauvliege daar de lijst trekken. In Vlaams-Brabant zullen minister Koen Geens (Kamer) en Peter Van Rompuy (Vlaams Parlement) lijsttrekker zijn. In Brussel wordt staatssecretaris Bianca Debaets lijsttrekker voor het Brussels Parlement.