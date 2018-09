Kris Peeters over met heroïne betrapte CD&V-kandidaat: "We zullen de man van de lijst halen"

Kris Peeters vindt dat de met heroïne betrapte CD&V-kandidaat niet thuishoort op de CD&V-lijst. Dat vertelt hij aan VTM NIEUWS. "We moeten zeer snel handelen, wat we ook gedaan hebben, we zullen de man dan ook van de lijst halen, zowel in het district Ekeren als voor de stad zelf."

Rediart Cankja is een Antwerpse CD&V-kandidaat die dit weekend werd betrapt met 3 kg heroïne. De man is intussen aangehouden. Hij staat op de 46ste plaats van de CD&V-lijst in Antwerpen en op de tiende plaats van de CD&V-districtslijst in Ekeren.

"Het was een verrassing, ik ging ervan uit dat de kandidaat, die ook tolk is bij de politie en ook zeer sociaal actief is, dat hij zich niet in zo'n kader zou laten oppakken", klinkt het bij Peeters. "Maar we hebben via het parket het bericht gekregen dat de informatie klopt, dat hij samen met een aantal andere mensen in Frankrijk is gevat met drugs in de wagen en dat men in Frankrijk daar nu het nodige gevolg gaat aan geven. We moeten zeer snel handelen, wat we ook gedaan hebben, we zullen de man dan ook van de lijst halen, zowel in het district Ekeren als voor de stad zelf."