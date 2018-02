"Krijgen drugsproblematiek geleidelijk onder controle"

We krijgen de problematiek van het witwassen van drugsgeld geleidelijk aan onder controle. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) gezegd in de studio van VTM NIEUWS. Daarmee reageert hij op het nieuws dat het criminele milieu in Borgerhout een groot deel van de lokale winkels in handen heeft. "Vorig jaar hebben we 651 personen veroordeeld tegen witwassen, maar het vraagt tijd om alle netwerken in kaart te brengen."

“Drugs leveren enorme winsten op”, zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). “Dat geld witwassen in de echte economie is een doelstelling voor criminelen om het te kunnen besteden. Dat doen ze via cafés, carwashes, winkels die nauwelijks klanten hebben maar toch een groot zakencijfer hebben,… We krijgen dat met het gerecht geleidelijk aan onder controle. Vorig jaar hebben we 651 personen veroordeeld wegens witwassen, maar het vraagt tijd om al die netwerken in kaart te brengen.”

“Het geld volgen, is even belangrijk als de lading volgen. De lading komt vanuit het verre westen, het geld volgen gaat soms tot in Noord-Afrika. Als men de winsten dan investeert in het zakenleven in bijvoorbeeld Marokko en een Belgische rechter verklaart die winsten verbeurd, dan moet die verbeurdverklaring ook effectief gebeuren in Marokko. Dat vergt samenwerking en daarvoor ga ik binnenkort naar Marokko.”

Deze week werd in Antwerpen ook het Stroomplan voorgesteld. Dat plan moet de drugsproblematiek aanpakken in ons land. De lokale en federale politie, het parket, de douane en de sociale inspectie slaan daarvoor de handen in elkaar. “De drugsproblematiek kan je niet defintief oplossen, maar het zou al leuk zijn moesten we er in Antwerpen minder last van hebben.”