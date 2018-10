Kortrijk gaat verder met zelfde coalitie

Kortrijk gaat verder met de huidige coalitie, namelijk met Team Burgemeester, sp.a en N-VA. Het duurde ruim drie dagen om de coalitie te vormen.

Met deze coalitie wil de stad continuïteit en willen de drie partijen de lat nog wat hoger leggen. Het tienpuntenplan ligt aan de basis van de lange onderhandelingen. Daarin zijn de krachtlijnen van de komende zes jaar uiteengezet, onder burgemeesterschap van Vincent Van Quickenborne.

"Ik heb alle partijen gezien, maar er zijn drie partijen die een programma hebben die het meest uitgebreid is en ambitie toont. Het is een keuze voor Kortrijk, niet tegen iets of iemand", aldus Van Quickenborne.