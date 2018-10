Kopstukken voeren voor het laatst campagne

De laatste campagneweek voor de gemeenteraadsverkiezingen is afgetrapt. Daarom gaan de kandidaten dit weekend massaal op pad in de 308 Vlaamse steden en gemeenten. Op allerlei manieren proberen ze de kiezers nog te overtuigen om voor hen te stemmen: met flyers en huis-aan-huis bezoeken, of door gewoon onder de mensen te komen.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ging vanmorgen op pad in Lubbeek, waar hij lijsttrekker is. Hoewel Francken de populairste politicus van Vlaanderen is, vindt hij het contact met de mensen belangrijk. “Het werkt door mensen aan te spreken, en dichter bij hen te staan”, vindt de Staatssecretaris.

Ook Maggie De Block (Open Vld) voert nog campagne in Merchtem. Flyeren doet de minister van Volksgezondheid niet. “Kaartjes uitdelen doe ik niet, de mensen kennen mij hier wel”, aldus De Block.