Koning verlengt de opdracht van de informateurs

De federale informateurs Johan Vande Lanotte en Didier Reynders gingen deze namiddag rond 15 uur voor de zevende keer langs bij koning Filip. Ze brachten er opnieuw verslag uit van hun opdracht. De koning verlengt - zoals verwacht - de opdracht van Reynders en Vande Lanotte tot begin oktober. Het duo onderhandelt de komende dagen alvast verder met zes en niet met zeven partijen: Groen valt af.

Reynders en Vande Lanotte informeren al meer dan honderd dagen, maar ze mikken sinds dag één op een paars-gele coalitie van socialisten, liberalen en N-VA. Die coalitie vertegenwoordigt een meerderheid aan elke kant van de taalgrens. Een groot struikelblok om vooruitgang te boeken, is de vorming van de Vlaamse en Waalse regering. In Wallonië zijn ze er quasi uit, maar in Vlaanderen buigen CD&V, Open Vld en N-VA zich over nog enkele moeilijke thema’s. De officieuze deadline voor de Vlaamse onderhandelaars is 23 september: op die dag geeft de minister-president zijn Septemberverklaring. De eerste speech van Jan Jambon dus.

De twee informateurs moeten dus vooral nog wat tijd rekken voor ze de federale gesprekken in een nieuwe formatiefase kunnen brengen. De koning heeft de federale informateurs gevraagd “een aantal punten van overeenstemming uit te werken om op korte termijn de vorming van de federale regering aan te vatten”. Dat de missie van het duo verlengd werd, was geen verrassing.

Groen valt af

Het duo onderhandelt de komende dagen alvast verder met zes en niet met zeven partijen: Groen en Ecolo vallen af. Voorzitter Meyrem Almaci heeft haar partij vastgeklikt aan zusterpartij Ecolo. ‘Samen uit, samen thuis’ is haar motto. Aangezien Ecolo weigert aan tafel te gaan met N-VA, was de exit van Groen te voorspellen. Toch in deze opstelling. “In de dagen die nu komen, willen we zien wat de elementen zijn van een mogelijke toenadering”, zegt Vande Lanotte tijdens de persconferentie.

Als paars-geel mislukt, heeft een paars-groene coalitie ook nog een meerderheid. En dan zitten de groenen opnieuw aan tafel. Zes partijen praten voorlopig verder over paars-geel. De vraag is: valt er nog een partij af? Mathematisch zijn maar vijf partijen nodig. Het kan zonder CD&V. Maar dan zit de partij Vlaams in de regering en federaal op de oppositiebanken en zit er een barst in de Vlaamse flank. “Ik zie geen reden waarom CD&V op dit moment zou afvallen. We hebben zes partijen die willen praten”, aldus Vande Lanotte.

Het kan ook zonder sp.a. De Vlaamse socialisten willen er niet koste wat het kost bij zijn, maar oppositie voeren tegen de PS? Dat is geen lachertje. En de Parti Socialiste zal de sp.a absoluut mee in bad willen trekken.

Onderhandelingen

Het is hoogstwaarschijnlijk het laatste informatierondje van Reynders en Vande Lanotte. Reynders weet morgen welke portefeuille hij als Eurocommissaris krijgt. Krijgt hij Begroting of dan toch een departement als ‘rule of law’. Voor ons een vraag, voor hem een weet. Maar vanaf eind september beginnen de hoorzittingen voor de kersverse commissarissen: ze moeten hun dossierkennis aan het parlement bewijzen en kunnen ook effectief gebuisd worden. Een voorbereid commissaris is er dus twee waard. Niet dat Reynders zich als een ijverige student zal moeten opsluiten met een stapel dossiers, maar het zal toch wat energie van hem vragen.

Op 1 november schiet de nieuwe Europese commissie officieel uit de startblokken. Johan Vande Lanotte heeft ook een nieuwe professionele uitdaging beet, maar hij wil er nog niets over kwijt. Alleen dat het geen politieke functie is. “Die periode ligt achter mij”, klinkt het.