Koning start gesprekken met Lutgen en Rutten, De Wever namiddag aan beurt

Koning Filip houdt vandaag gesprekken met de partijvoorzitters. Om 10.15 uur ontvangt hij cdH-voorzitter Benoit Lutgen, om 11.30 uur is Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten aan beurt. Namiddag om 13.30 is het de beurt aan N-VA-voorzitter Bart De Wever. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen. De koning hield gisteren het ontslag van de regering-Michel in beraad.

De belangrijkste vraag is er of vervroegde federale verkiezingen komen, of de regering aanblijft tot 26 mei, wanneer er reeds federale, regionale en Europese verkiezingen gepland stonden.

Behalve N-VA lijkt geen enkele andere meerderheidspartij aan te sturen op vervroegde verkiezingen. Maar iedereen is wel al in "verkiezingsmodus", luidt het op een ministerieel kabinet.