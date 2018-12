Na een stevig debat in de Kamer is premier Charles Michel naar koning Filip getrokken om het ontslag van de regering in te dienen. De koning houdt zijn beslissing in beraad. De premier gaf vanmiddag in de Kamer te kennen dat hij verder wilde met zijn minderheidsregering. Daarbij rekende hij op de steun van "een coalitie met goede wil". Volgens de oppositie bleef premier Michel te vaag, waarop SP.A en PS een motie van wantrouwen indienden, gesteund door Groen en Ecolo.