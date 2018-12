Koning aanvaardt ontslag regering-Michel

Koning Filip heeft het ontslag van premier Michel en zijn regering aanvaard. Dat laat het Paleis weten in een mededeling. De regering gaat dus nu in lopende zaken.

De afgelopen dagen ontving de koning alle partijvoorzitters op Tom Van Grieken van Vlaams Belang na. Ook Hendrik Vuye van de fractie 'Vuye & Wouters' werd niet ontboden. Nu de consultaties afgelopen zijn, aanvaardt de koning het ontslag dat premier Michel dinsdag was komen aanbieden.

"Er bestaat een politieke wil om het goede beheer van het land te garanderen tot de volgende verkiezingen", laat het Paleis weten. "De Koning vraagt aan de politieke verantwoordelijkheden en aan de instellingen, in dewelke hij zijn vertrouwen herhaalt, om een gepast antwoord te bieden op de economische, budgettaire en internationale uitdagingen, en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de bevolking onder meer op sociaal en milieuvlak."

De regering gaat nu in lopende zaken en voorlopig is er nog geen sprake vervroegde verkiezingen. Enkel wanneer de regering in lopende zaken de periode tot mei niet kan overbruggen, zal het parlement ontbonden worden en dan komen er wel vervroegde verkiezingen, binnen de veertig dagen.