Koen Van den Heuvel volgt Schauvliege op

Koen Van den Heuvel zal Joke Schauvliege opvolgen als Vlaams minister voor CD&V. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Van den Heuvel is al sinds 2009 fractieleider voor CD&V in het Vlaams Parlement.

Daarnaast zetelt hij al 15 jaar in het Vlaams Parlement, en is al sinds 1997 burgemeester van Puurs, sinds de fusie Puurs-Sint-Amands.

Schauvliege stapte gisteren op als Vlaams minister van Landbouw, Omgeving en Leefmilieu na haar omstreden uitspraken over de klimaatmarsen. Bij de verkiezingen in mei mag ze wél lijsttrekker blijven voor CD&V in Oost-Vlaanderen.