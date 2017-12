Klein en groot beschrijf afgeschaft

De registratierechten voor de aankoop van een gezinswoning bedragen voortaan zeven procent. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu bedraagt die in sommige gevallen vijf procent en in andere tien procent, afhankelijk van het kadastraal inkomen. Dat onderscheid wordt afgeschaft. Er komt wel een extra vermindering voor huizen die minder dan 200.000 euro kosten.

Wie vandaag een huis of appartement koopt, moet boven op de aankoopsom ook verkooprechten of registratiebelasting betalen. In Vlaanderen is dat standaard tien procent op de aankoopsom - het zogenaamde groot beschrijf. Voor de aankoop van een 'bescheiden woning' geldt een verminderd tarief van vijf procent of klein beschrijf. 'Bescheiden' betekent dat de woning maar een beperkt KI mag hebben, kleiner of gelijk aan 745 euro dus.

Alleen: het KI is al sinds 1974 niet meer geactualiseerd. Zo is het perfect mogelijk dat een oudere villa op het platteland onder klein beschrijf valt en een appartementje in de stad onder groot beschrijf. Daarom is er nu beslist om naar één tarief te gaan voor de registratierechten dat niet meer afhankelijk is van het KI, maar van de aankoopprijs.

Volgens de nieuwe regeling moet iedereen die een gezinswoning koopt zeven procent registratierechten betalen op de aankoopprijs. Voor kleinere woningen (die minder dan 200.000 euro kosten) is er wel een compensatie. Wie nog een tweede huis koopt, zal daar wel tien procent op moeten betalen en dat geldt ook voor bedrijfs- of kantoorgebouwen.