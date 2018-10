Kiest sp.a Oostende voor oppositie? Partijtop ontkent formeel

Kiest sp.a Oostende voor de oppositie? Dat zou blijken uit een gelekte e-mail die Het Laatste Nieuws in handen kreeg. Maar de sp.a-top ontkent formeel dat dat het geval is. Het gesprek tussen voorzitter John Crombez en Groen-boegbeeld Wouter De Vriendt vandaag gaat gewoon door.

In de communicatie stelt de Oostendse sp.a-voorzitter Stefanie Monsaert dat ze met gemengde gevoelens terugkijkt naar de gemeenteraadsverkiezingen. “We blijven duidelijk de grootste partij, maar de elf zetels zijn toch minder dan we verhoopt hadden. We hebben op de lijst heel wat kandidaten met een stevig aantal voorkeurstemmen. Zo kregen acht kandidaten meer dan 1.000 stemmen. In de rangschikking van de voorkeurstemmen over alle partijen heen staan zes Stadslijstkandidaten in de top tien. We hebben niet de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen, wel de meeste kandidaten met veel stemmen. En dit maakt ons de grootste partij.” Tussen haakjes: Open Vld-boegbeeld Bart Tommelein kreeg de meeste voorkeurstemmen.

Met die uitslag waren we klaar om verder te besturen, zegt Monsaert verder nog. “Maar een monstercoalitie van N-VA, CD&V, Open Vld verhindert nu onze deelname aan het bestuur. Wat door hen een vernieuwingsproject wordt genoemd is een anti-project zonder meer.”

Sterke oppositie

Monsaert stelt dat het de partij verplicht om onder leiding van John Crombez sterke oppositie te voeren, “dicht bij de Oostendenaars.” “Iedereen weet dat dit geen gemakkelijke tocht wordt, maar we weten ook dat het kan slagen.” De partij lijkt de handdoek dus al in de ring te gooien. Maar dat ontkent de partijtop formeel. Het gesprek met De Vriendt gaat gewoon door zoals gepland.

De keuze zou nochtans niet echt verrassend zijn. Wouter De Vriendt knipte dan wel de lijn niet helemaal door met de socialistische stadslijst, maar de kopman van Groen in Oostende koos toch vrij uitdrukkelijk om verder te onderhandelen met het blok van liberaal Bart Tommelein (Open Vld, CD&V en N-VA). Veel kans maakt de sp.a dan ook niet meer om echt mee te besturen in de thuisstad van voorzitter John Crombez.

2019

Monsaert wijst er in de e-mail aan de leden bovendien op dat de eerste confrontatie er snel aankomt: de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen eind mei 2019. “Veel werk dus voor de boeg”, besluit ze.

