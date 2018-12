Kernkabinet uitgesteld, hoe moet het nu verder?

Het kernkabinet van deze namiddag is uitgesteld en premier Charles Michel zet zijn politieke consultaties voort. Dat heeft de woordvoerder van de premier aan Belga verklaard. Het is gissen naar het verdere verloop van de werkzaamheden de komende uren en dagen.

De premier heeft intussen laten weten dat hij bilaterale gesprekken gaat voeren, in plaats van het kernkabinet. De premier plant om alle vice-premiers apart te zien om het terrein te verkennen en te kijken of er nog een oplossing mogelijk is. “Dit is geen goed nieuws voor de regering”, zegt VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert. "Maar de premier probeert in elk geval nog een oplossing te vinden." Minister Alexander De Croo (Open Vld) is de eerste die bij Charles Michel in aangekomen, maar hij wilde niet direct reageren.

Waarom stapt N-VA niet uit de regering?

Veel mensen vragen zich dan ook af waarom N-VA, als de partij het Migratiepact niet wil ondertekenen, niet uit de regering stapt. "Dat is klassieke politiek natuurlijk", verduidelijkt Van den Bogaert. "Wie uit de regering stapt krijgt daar van de kiezer meestal toch de rekening van gepresenteerd. Er wordt dus altijd geprobeerd om de schuld op een andere af te schuiven", aldus Dirk Van den Bogaert.

Campagne van N-VA doet wenkbrauwen fronsen

N-VA lanceerde deze namiddag een nieuwe campagne, die tot de verbeelding spreekt. "We moeten ons afvragen waarom dat net nu gebeurt", zegt Van den Bogaert. "Luttele uren voor de topministers moeten gaan samenzitten om een oplossing te vinden voor de crisis, wordt de campagne gelanceerd. Het ligt al zo moeilijk, juist op dat moment een campagne lanceren maakt de zaken heel moeilijk, al dan niet onmogelijk." Sommigen zien hierin de start van de campagne van N-VA om uit te leggen waarom ze het pact afschieten. Anderen geven dit aan als reden voor het uitstellen van het kernkabinet.