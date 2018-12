Kernkabinet in spoed bijeen over Migratiepact

Het kernkabinet zit in spoed bijeen over het Migratiepact van de Verenigde Naties. Om 15 uur zitten de vicepremiers en premier Charles Michel samen.

In de politiek is een cruciale week begonnen. Vindt premier Michel nog een oplossing voor het VN-Migratiepact of valt zijn regering? Dat hangt vooral af van de N-VA. Die laatste voerde deze voormiddag de druk nog fors op. "Het Migratiepact gaat écht niet voor ons", zegt N-VA voorzitter Bart De Wever. "Een regering die naar Marrakesh gaat om het te tekenen, steunen wij niet."

