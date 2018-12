Kernkabinet afgelopen, "We werken verder aan oplossing", zegt Jambon

Het kernkabinet over de impasse rond het VN-migratiepact is rond 17.25 uur afgelopen. "We werken verder", verklaarde N-VA-vicepremier Jan Jambon na afloop aan de Lambermont.

De belangrijkste ministers van de federale regering zaten vanmiddag een dikke twee uur samen op zoek naar een oplossing uit de impasse over de VN-tekst.

“Premier Michel heeft een voorstel ingediend op basis van de tekst die Nederland en Denemarken willen toevoegen aan het Migratiepact. Op basis daarvan gaan we morgen verderwerken”, zegt Alexander De Croo ( Open Vld) aan VTM NIEUWS.

Premier heeft “voorstel op basis van de tekst die Nederland en Denemarken willen bijvoegen aan het #migratiepact.” @alexanderdecroo bij @dirkvdbogaert #VTMNieuws pic.twitter.com/tTdwBvnp9P — Jan De Meulemeester (@JDeMeulemeester) 3 december 2018

Opmerkelijk: Didier Reynders (MR) wilde na afloop van het kernkabinet niet herhalen dat de regering naar Marrakesh moet.