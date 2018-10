Kartel sp.a-Groen, Open Vld en CD&V zitten samen

In Gent zitten het progressief kartel sp.a-Groen, Open Vld en CD&V vanmiddag samen voor verkennende gesprekken in Gent. Dat bevestigt zowel het kartel als Open Vld. Bij die gesprekken zal een methode afgesproken worden om eventueel verder te onderhandelen over een bestuursakkoord.

Maandag namen de Gentse liberalen de CD&V van Mieke Van Hecke nog onder de arm om samen een bestuur op de been te brengen. "De voorbije weken en maanden hebben we vastgesteld dat er sterk wederzijds respect is tussen Mieke Van Hecke en mezelf", zegt De Clercq. "Gezien Mathias zijn overweldigende score willen we de krachten bundelen om een nieuwe coalitie op de been te brengen", voegt Van Hecke toe.

Bekijk hier de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen: