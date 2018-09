Kandidaat CD&V opgepakt met 3 kg heroïne

Net nu Kris Peeters zijn StroomOpwaarts Plan tegen internationale drugsleveranciers lanceert, raakt bekend dat een kandidaat op zijn lijst is opgepakt voor drugshandel. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.

De verdachte is Rediart Cankja (41), die op de 46ste plaats staat van de CD&V-lijst in Antwerpen en op de tiende plaats van de CD&V-districtslijst in Ekeren. Cankja en de Kosovaarse Shpresa S. werden door de Franse politie tegengehouden in het Franse Vitry, een stadje op de grens van Frankrijk en Zwitserland. Dat gebeurde begin vorige week, maar raakte nu pas bekend. In de auto, die op naam stond van de Kosovaarse vrouw, zat drie kilogram heroïne verstopt, bevestigen politiebronnen. Volgens de speurders waren de drugs waarschijnlijk bedoeld voor de Zwitserse markt.

Dat Cankja's medereizigster bij de drugstrafiek betrokken zou zijn, verbaast de speurders niet. Zij kennen wel meer mensen uit haar omgeving die zich met drugszaken hebben ingelaten. Maar hoe Cankja in dit verhaal verzeild is geraakt, is vooralsnog onduidelijk. "Als dit klopt, spreekt het voor zich dat de man niet op de lijst kan staan", reageert Kris Peeters aangeslagen.