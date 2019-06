Kamerleden hebben eed afgelegd, nog geen Kamervoorzitter gekozen

De 150 nieuwe leden van de Kamer hebben vanmiddag de eed afgelegd. Dat gebeurde zonder incidenten. De beslissing over de nieuwe voorzitter is uitgesteld tot een volgende zitting. Volgende week donderdag komt de Kamer terug bijeen.

Met de meeste dienstjaren op de teller leidde Open Vld'er Patrick Dewael de installatievergadering. Volgens het reglement kan hij zich voor die taak laten bijstaan door de twee jongste parlementsleden, die dan naast hem zouden komen zitten aan het bureau van de voorzitter.

Verschillende Franstalige partijen vonden het echter niet kunnen dat die eer te beurt zou vallen aan Dries Van Langenhove, de leider van Schild & Vrienden die verkozen is voor Vlaams Belang. Dewael ontmijnde de situatie door de hele zitting alleen te leiden, vanop zijn eigen bank.

Het Franstalige protest tegen Van Langenhove - en bij uitbreiding de opmars van Vlaams Belang in de Kamer - werd geuit via kleine speldjes - een rood driehoekje als teken van antifascisme bij PVDA en PS of een antiracismepin bij het cdH. Vlaams Belangers, zoals voorzitter Tom Van Grieken, hadden als reactie een Vlaams leeuwtje opgespeld. De eedaflegging van Van Langenhove zelf kreeg enkel applaus bij Vlaams Belang en N-VA.

"Grondwet naleven"

Heel wat Kamerleden legden de eed ("ik zweer de grondwet na te leven") af in twee of zelfs drie talen (soms wat haperend of foutief uitgesproken). Maar enkel voor de Brusselse verkozenen heeft die taalkeuze gevolgen. De taal waarin ze de eed eerst afleggen, bepaalt immers de taalgroep waartoe ze behoren. Tinne Van der Straeten (Ecolo-Groen) en Maria Vindevoghel (PVDA) kozen voor de Nederlandse taalgroep, die daarmee groeit tot 89 zetels.

Voorzitter

Normaal gezien moest de Kamer ook een nieuwe voorzitter en bureau kiezen. Maar dat punt is verdaagd. De Kamer heeft twee weken tijd om die beslissingen te nemen. Voor het voorzitterschap hebben zich al verschillende kandidaten gemeld: Valerie Van Peel (N-VA), Tinne Van der Straeten (Groen) en Servais Verherstraeten (CD&V). Patrick Dewael heeft nog niet beslist of hij zich kandidaat stelt. Het is ook niet duidelijk of de PS een kandidaat naar voor schuift.