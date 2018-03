Kamercommissie over vleesschandaal

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) ligt onder vuur na het vleesschandaal bij vleesbedrijf Veviba en moet zich komen verantwoorden in de Kamercommissie. Vorige week werd de erkenning van het bedrijf ingetrokken nadat bij een huiszoeking was gebleken dat meer dan de helft van de gecontroleerde producten niet in orde was met de regels. Enkele dagen later bleek dat het FAVV twee jaar geleden al het signaal kreeg dat het bedrijf niet volgens het boekje werkte.

Oppositiepartij sp.a vroeg eerder vandaag al het ontslag van de topman, Herman Dierikx. “Wij, en veel andere mensen, vinden het heel raar dat er in één jaar twee voedselcrisissen zijn en dat het Voedselagentschap blijft zeggen dat het goed functioneert”, zei sp.a-parlementslid Annick Lambrecht aan VTM NIEUWS.

FAVV-topman Dierikx moet zich nu dus verantwoorden in de Kamercommissie Volksgezondheid, maar ook minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) en minister van Volksgezonheid Maggie De Block (Open Vld) moeten uitleg komen geven.

Landbouwminister Ducarme noemt de praktijken van Veviba fraude "die doet denken aan maffiapraktijken", dat zegt hij in de Kamercommissie. Zijn kabinet werd ingelicht op 6 maart en de huiszoeking vond een week daarvoor plaats, op 28 februari.

In de commissie wordt ook meer duidelijkheid gegeven over de huiszoeking bij Veviba. Meer dan zeventig procent van de gecontroleerde paletten bleken niet in orde te zijn met de regels. Het zou zelfs om producten gaan die normaal niet geschikt zijn voor consumptie.

"De consument heeft recht op veilig vlees", zegt Ducarme nog. Toch moet de Landbouwminister toegeven dat de eerste rode lichten al dateren van september 2016. Toen werd in Kosovo ontdekt dat de etiketten op vlees niet overeenkwamen.

