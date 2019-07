Kamercommissie Defensie vordert minister Reynders nog net voor het reces op

De Kamercommissie Landsverdediging komt donderdagnamiddag bijeen om minister van Defensie Didier Reynders (MR) te horen over een aantal actuele thema's. N-VA wil de minister ondervragen over de mogelijk vraag van de VS om grondtroepen naar Syrië te sturen. De groenen willen Reynders dan weer aan de tand voelen over de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel.

De commissie wou de minister - die ook informateur is - woensdag al ondervragen, maar agendaproblemen verhinderden dat. Omdat het parlement eind deze week op zomerreces gaat, drongen de commissieleden erop aan om de minister deze week nog te horen. Uiteindelijk zal dat donderdag, na afloop van de plenaire vergadering, om 16.30 uur gebeuren, zegt commissievoorzitter Peter Buysrogge (N-VA). Reynders zal over twee thema's ondervraagd worden.

De N-VA wil weten of ons land een vraag gekregen heeft van de Verenigde Staten om grondtroepen te sturen naar het noordoosten van Syrië. De Amerikanen willen hun troepen daar weghalen, maar daarvoor zouden Europese legers de zaak moeten overnemen. Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland kregen al een verzoek van de Amerikanen. Berlijn weigert, Londen en Parijs stemden ermee in om soldaten te sturen.

Groen wil dan weer een debat over de aanwezigheid van kernwapens op de basis van het Limburgse Kleine Brogel. Die aanwezigheid stond zwart op wit in een draftversie van een rapport van het NAVO-parlement.