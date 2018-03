Kamer beslist: Laurent krijgt 15% minder dotatie

De Kamer heeft kort na middernacht beslist om vijftien procent van de dotatie van prins Laurent in te trekken. De regering wou een sanctie voor de prins, omdat die zonder toestemming in legeruniform een plechtigheid had bijgewoond op de Chinese ambassade. 93 Kamerleden stemden voor, 23 stemden tegen de intrekking.

De prins heeft zich vorige week in een bijzondere commissie van de Kamer kunnen verdedigen, bij monde van zijn advocaat. De commissie besliste toen met twaalf stemmen tegen één om de sanctie die de regering voorstelde - de intrekking van vijftien procent van de dotatie voor dit jaar - goed te keuren. De prins moet het dus met 46.000 euro minder doen.

Open brief

De plenaire vergadering moest zich nog over de sanctie uitspreken. Bij aanvang van de bespreking hierover, las Kamervoorzitter Siegfried Bracke de brief voor die Laurent gisteren naar de Kamerleden had gestuurd.

Deze procedure wordt "voor de eerste keer, en hopelijk ook voor de laatste keer toegepast. Het gaat om een inhouding van een dotatie, geen sanctie", zei Patrick Dewael (Open Vld). "Prinsen en prinsessen zijn niet verplicht om een dotatie aan te vragen. Doen ze dat wel, hebben ze een plicht om regels te respecteren", zei hij. "Ik zou willen vragen dat de prins zich niet te veel wentelt in zelfbeklag", verwees hij naar de brief.

Goedkeuring

De Kamer besliste deze nacht om de dotatie van de prins effectief in te trekken.

Er was ook veel kritiek op de manier waarop de regering de procedure heeft gevoerd en op de fouten in het dossier. Ook opperden verschillende politici dat de dotatie misschien moet afgeschaft worden. “De prins zegt dat hij er niet voor gekozen heeft om prins te zijn. Laat ons hem bevrijden en hem zijn vrijheid teruggeven om zijn brood zelf te verdienen”, klonk het.

